Haberler Bilardo Her okula bir bilardo masası konulması için proje hazırlandı!

Her okula bir bilardo masası konulması için proje hazırlandı!

Bilardonun, okul sporları arasına alınması için çalışma başlatan Türkiye Bilardo Federasyonu, her okula bir bilardo masası konulması için proje hazırladı. İşte detaylar...

Bilardo Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 10:11
Her okula bir bilardo masası konulması için proje hazırlandı!

Bilardonun okul sporları arasına alınması amacıyla çalışma başlatan Türkiye Bilardo Federasyonu, her okula bir bilardo masası konulması için proje hazırladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, yaptığı açıklamada, dünya bilardosunda Türkiye'nin yerinin ayrı olduğunu, her zaman dünyada ilk 3'te yer aldıklarını vurguladı.

Türk sporcuların bireysel olarak da dünyada söz sahibi olduğuna işaret eden Ercan, Tayfun Taşdemir'in dünya klasmanında ilk 5 arasında yer aldığını, Semin Saygıner'in dünyanın kabul ettiği çok önemli bir sporcu olduğunu, bunların yanı sıra Murat Naci Çoklu, Adnan Yüksel ve Lütfü Cenet'ten de ciddi bir patlama beklediklerini anlattı.

"BU, BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HEDEFTİ"

"Dünyada çok iyiyiz, söz sahibiyiz ve bu ivmemizi devam ettirip dünyanın merkezine oturmak istiyoruz" diyen Ercan, bu yüzden altyapıya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bilardonun okul sporları arasına alınması için çalışma başlattıklarını bildiren Ercan, şöyle konuştu:

"Bakanlığa gerekli başvuruyu yaptık ve büyük ihtimalle kabul edilecek. İnşallah 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde bilardo okul sporları arasında yer alacak. Bu bizim için büyük bir hedefti. Her okula bir bilardo masası konulması maliyetli bir iş. Bunun için desteğe ihtiyacımız olacak. Okullara bilardo masası koymak için bir proje geliştirdik. Bunu Avrupa Birliği'ne sunacağız."

