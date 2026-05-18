CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Halter Asya Halter Şampiyonası; İranlı sporcu silkmede dünya rekorunu kırdı!

Asya Halter Şampiyonası; İranlı sporcu silkmede dünya rekorunu kırdı!

Parstoday – İran’ın +110 kilo sıkletinde haltercisi Alireza Yusefi, bu sıklette silkme hareketinde yeni bir dünya rekoru kırarak Asya Şampiyonası’nda koparmada bronz, silkmede altın ve toplamda gümüş madalya kazandı. İşte detaylar...

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 10:29
Asya Halter Şampiyonası; İranlı sporcu silkmede dünya rekorunu kırdı!

Parstoday'in haberine göre, Asya Halter Şampiyonası 21–27 Ordibeheşt tarihleri arasında Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Gandhinagar kentinde düzenleniyor.

İran Milli Halter Takımı, 110 kilo kategorisinde Alireza Nasiri ve +110 kilo kategorisinde Alireza Yusefi olmak üzere iki sporcu ile şampiyonaya katıldı.

17 Mayıs'ta +110 kilo kategorisinde yarışan Alireza Yusefi, koparma hareketinde sırasıyla 177 ve 184 kiloyu kaldırdı; ancak 189 kiloluk denemesinde başarılı olamadı ve bu hareketi bronz madalya ile tamamladı.

İranlı süper ağır sıklet halterci, silkmede ise muhteşem bir performans sergiledi. 248 kiloyu kaldırdıktan sonra ikinci hakkında 261 kiloda başarısız oldu; ancak üçüncü hakkında aynı ağırlığı kaldırarak bu dalda altın madalyaya ulaştı ve dünya rekorunu kırdı.

Yusefi, toplamda 445 kiloluk dereceyle de gümüş madalya kazandı.

F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Terörsüz Türkiye'ye yeni yol haritası! Bahçeli'den Öcalan'a "statü" önerisi | "Tek muhatap İmralı" mesajı | İki yeni komisyon çağrısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Rowe harekatı! İtalyanlar duyurdu
F.Bahçe'de Volkan Demirel sürprizi! İşte yeni görevi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bilardoda hedef gençler! Bilardoda hedef gençler! 10:11
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 10:08
Çocuk atletizm şenliği coşkusu! Çocuk atletizm şenliği coşkusu! 10:05
F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı! 10:03
Aselsan öğrencilerine güvenli bisiklet eğitimi! Aselsan öğrencilerine güvenli bisiklet eğitimi! 09:57
Hatice Gökçe Emir'den tarihi madalya! Hatice Gökçe Emir'den tarihi madalya! 09:45
Daha Eski
G.Saray'dan Rowe harekatı! İtalyanlar duyurdu G.Saray'dan Rowe harekatı! İtalyanlar duyurdu 09:37
Onuachu kulüp tarihine geçti! Onuachu kulüp tarihine geçti! 09:30
Nefes kesen seride final bileti Cavaliers'ın! Nefes kesen seride final bileti Cavaliers'ın! 09:29
F.Bahçe'de Volkan Demirel sürprizi! İşte yeni görevi F.Bahçe'de Volkan Demirel sürprizi! İşte yeni görevi 09:26
Fenerbahçe'nin son 3 sezondaki en az puanı! Fenerbahçe'nin son 3 sezondaki en az puanı! 09:18
Türkiye hazırlık maçları ne zaman? Türkiye hazırlık maçları ne zaman? 08:59