Asya Halter Şampiyonası; İranlı sporcu silkmede dünya rekorunu kırdı!

Parstoday'in haberine göre, Asya Halter Şampiyonası 21–27 Ordibeheşt tarihleri arasında Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Gandhinagar kentinde düzenleniyor.

İran Milli Halter Takımı, 110 kilo kategorisinde Alireza Nasiri ve +110 kilo kategorisinde Alireza Yusefi olmak üzere iki sporcu ile şampiyonaya katıldı.

17 Mayıs'ta +110 kilo kategorisinde yarışan Alireza Yusefi, koparma hareketinde sırasıyla 177 ve 184 kiloyu kaldırdı; ancak 189 kiloluk denemesinde başarılı olamadı ve bu hareketi bronz madalya ile tamamladı.

İranlı süper ağır sıklet halterci, silkmede ise muhteşem bir performans sergiledi. 248 kiloyu kaldırdıktan sonra ikinci hakkında 261 kiloda başarısız oldu; ancak üçüncü hakkında aynı ağırlığı kaldırarak bu dalda altın madalyaya ulaştı ve dünya rekorunu kırdı.

Yusefi, toplamda 445 kiloluk dereceyle de gümüş madalya kazandı.