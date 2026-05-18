TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası 2026 sona erdi!

İstanbul'daki TGF Silivri Golf Sahası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 14 Mayıs'ta 18 Yaş Altı kategorisinde 80 sporcu, 15-16-17 Mayıs tarihlerinde yetişkinler kategorisinde A, B ve C gruplarında 239 sporcu, 17 Mayıs'ta ayrıca minikler kategorisinde A ve B gruplarında 66 sporcu mücadele etti. Tüm yaş kategorilerinde toplam yaklaşık 400 sporcu organizasyonda yer aldı. Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TGF Başkanı Yıldırım Demirören, TGF Başkan Vekili Nihat Özdemir, VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, sporcular ve davetliler katıldı.

OSMAN AŞKIN BAK: GOLF, YENİ ALTYAPISIYLA GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak golfe destek verdiklerine değinen Bakan Bak, "Güzel bir ortam. Gençlerimizi, çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Ailelerini de onları teşvik ettikleri için tebrik ediyoruz. Sporun en önemli özelliği gençlerimizi başta dijital bağımlılık olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Onlara kendileriyle geçirecekleri zamanı tanımak. Spor bunu sağlıyor. Golf, yeni altyapısıyla gelişmeye devam ediyor. Biz de çok destek veriyoruz. Türkiye Golf Federasyonu'na da çok teşekkür ediyoruz. Bütün çocuklarımızı spora davet ediyoruz. Yüzme, futbol, basketbol, golf, voleybol başta olmak üzere herkesi spor tesislerine, salonlara davet ediyoruz. Çünkü; onların bu yaşlarda kazanacakları alışkanlık, yaşam tarzı olarak onların ilerde hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Spor; insana, çocuklara özgüven kazandırır. Karar verme yeteneklerini arttırır, paylaşmayı öğrenirler. Karar verme süreçlerinde çok etkili olur. Paylaşmayı bilirler, sorunları giderirler, kendileriyle barışık olurlar. Bu çok güzel, biraz önce genç bir delikanlıyla sohbet ettim. Özgüveni yüksek, arkadaşlarını, rakiplerini anlatıyor. Çok mutlu oldum. Spor toplumda iyileştirici, birleştirici gücüyle çok çok önemli. Hele çocukları böyle görmek; spora, tabana, altyapıya yapılan yatırımlar bizleri mutlu ediyor. Türkiye'de lisanslı sporcu sayısında da hızlı artış devam ediyor. Geçen hafta Turkish Open için Antalya'daydık. 600 milyona yakın evde izlendi. Spor turizmi açısından da, ülkenin tanıtımı açısından da çok önemli. Özellikle golf gibi sporların bıraktığı döviz miktarı, oyuncuların, ülkenin tanıtımı açısından da çok kıymetli. Biz özellikle ülkemizin bu süreç içerisinde spor turizminden payını almasını, artış sağlamasını istiyoruz. Bunun için de spora yatırım yapıyoruz. İnşallah bu tesislere de Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte güzel bir proje hazırlıyoruz. Bu proje çerçevesinde burada çok güzel yatırımlar olacak. Biz de özellikle golf sahalarının Türkiye çapında sayısının arttırılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanımız ile de görüşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun bütün tesislerine, altyapılar yatırımlar yapılması talimatını verdi. Dünyanın en modern stadyumlarını, spor salonlarını ve tesislerini inşa ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Bunların göstergesi olarak da biliyorsunuz haftaya Avrupa Ligi finali oynanacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de organize edilecek. 2027 Avrupa Oyunları'nın burada organize edeceğiz. Pek çok federasyonun organize ettiği şampiyonalar var. Çok kıymetli. Bunlara önem veriyoruz. Çocukların heyecanı, coşkusu bizleri çok mutlu ediyor. Küçük hanımefendiler, küçük beyefendiler; şapkalarıyla, gözlükleriyle karizmatikler. Güzel bir ortam olmuş" diye konuştu.

''ÇOCUKLARIMIZIN ÖZGÜVENLERİNİN ARTMASI ÖNEMLİ''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her spor dalına destek verdiğini belirten Bakan Bak, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde de ilk defa böyle bir süreç oluyor. Pek çok branşı Sayın Cumhurbaşkanımız himaye ediyor. Golfe de bu sene başladık. Gerçekten golfün bu yaklaşımı önemli. Burada gördüğümüz tabloda çocuklarımızın özgüvenlerinin artması önemli. İnanıyoruz ki daha iyi işler yapacağız. İçlerinden, ileride iş adamları, siyasetçiler, başarılı doktorlar, hukukçular, mühendisler yetişecek. Tabii golfün onlara kazandıracağı, karar verme sürecindeki özgüveni sağlamasıyla beraber güzel işler olacağını düşünüyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Onlar için geldik. Her şey onlar için. Bu ülkenin, bu vatanın geleceği onlar. Özellikle de gençlerimizin bu heyecanı, coşkusu bizleri mutlu etti. Aileler de onları destekliyor. Güzel bir ortam. Kendileriyle sohbet ediyoruz. Bir tanesi sordu, 'Nasıl pata yapıyorsun' dedim. Bana şeyi sordu, 'Patanın markası ne? Senin patanın markası ne?' O kadar detay... Dolayısıyla çok hoş bir tabloydu. Ben çok çok mutlu oldum onların bu heyecanından, coşkusundan. Golf Federasyonu Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören Bey'e teşekkür ediyoruz. Nihat Özdemir Bey'e ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar da güçlü iş adamları olarak bu sporun tabana yayılması için çaba gösteriyor. Biz de destek oluyoruz. Özellikle de heyecan şu; bunları görünce insan ne diyebilir yani? Gençleri, çocukları, onların özgüvenlerinin artışını, yüzlerinin gülümsemesini görünce insan çok mutlu oluyor. Biz herkesi spora davet ediyoruz. Sporun, sporun birleştirici gücüne inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

''SPORU HER ZAMAN HAYATINIZIN BİR PARÇASI YAPIN''

Sporun önemine vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kupalarınızı alınca evde, odanızda veya salonda güzel yere koyacaksınız. Gelenlere 'Bu benim kupam. Yeni kupaları buraya ekleyeceğim' diyeceksiniz. Arkadaşlarınıza da anlatacaksınız. Bu bir başarı. Sizin özgüveniniz, spora olan ilginiz artsın, devam etsin. Sporu her zaman hayatınızın bir parçası yapın. Spor barıştırır, iyileştirir, paylaşmayı öğretir, özgüven öğretir. Dolayısıyla bu kupalar çok kıymetli. İlk alınan kupa çok kıymetli. Biz de sporcuyken aldığımız ilk madalyayı hep hatırlarız. Bize verilen ödülleri hatırlarız. Dolayısıyla hayatınızın bir parçası. Ama temelde şunu unutmayın spor hayatınızın bir parçası olsun. Karar verme sürecinde size çok büyük destek olur."

''ÇOK DAHA ÖZEL SPORCULAR ÇIKACAK''

Sporcuları teşvik ettiklerini ifade eden Bakan Bak, "Güzel bir ödül. Tabii ki onlar açısından da. Gençlerde Avrupa şampiyonu olmak hem bayanlarda hem erkeklerde güzel. Gençlerimiz geliyor, bunların içinden çok daha iyileri, çok daha özel sporcular çıkacak. Onları teşvik ediyoruz" dedi.

YILDIRIM DEMİRÖREN: BU TURNUVALARIN DEVAMIYLA GENÇLERİMİZİN SPORA KATKILARI DAHA DA ARTACAKTIR

Amatör golf tarihinde bir turnuvaya ilk kez yaklaşık 400 kişinin katıldığına dikkat çeken Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Golf camiasında ilk defa Cumhurbaşkanlığı himayesinde golf turnuvası düzenlendi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Golf, amatör tarihinde ilk defa 400 kişi bir turnuvaya katıldı. Bu turnuvaya ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Bunun yüzde 40'ı da gençlerimiz, miniklerimiz oldu. Bu çok önemli. İnşallah bu turnuvaların devamıyla gençlerimizin spora katkıları daha da artacaktır diye ümit ediyorum. Ben öncelikle velilere de teşekkür ediyorum. Pazar günü miniklerimizi, gençlerimizi buraya getirerek bu turnuvanın içine soktular" diye konuştu.

VAKIFBANK'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Organizasyonda, Türk golfüne katkı sağlayan kurumlar da unutulmadı. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, turnuvaya verdikleri desteklerden dolayı VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür plaketi takdim etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Tüm kategorilerin ödül töreni müsabakaların tamamlanmasının ardından TGF Silivri Golf Sahası'nda düzenlendi. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde en iyi gross skoru elde eden sporcular, Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nın sahibi oldu. Ödül töreninde bir kez daha konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, her şeyi Türk gençleri için yaptıklarını ifade etti. Bakan Bak, "Çok güzel bir ambiyans. Çok güzel bir organizasyon. Özellikle minik çocuklarımızın heyecanı kıymetli. Ailelerin desteği çok önemli. Güzel bir ortam. Tebrik ediyoruz. Bence birbirimizi alkışlayalım. Türk golfü için, golfün tabana yayılması için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Himayelerine aldı bu organizasyonu. İlk defa yapıldı. 400'ün üzerinde sporcu geldi. Gençlerimizin de heyecanı ve coşkusu vardı. Türk sporunda güzel şeyler oluyor. Türkiye Golf Federasyonu'nu tebrik ediyoruz. Özellikle Türkiye golf ve spor turizminde önemli yerlere ilerliyor. Çok daha güzel şeyler yapacağız. Her şey bu minikler için. Her şey bu ülkenin güzel çocukları için. Her şey bu ülkenin gençleri için. Hayırlı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bizim çocuklarımızsınız. İyi ki bu milletin çocuklarısınız. Ülkemizi seviyoruz. En büyük Türkiye" ifadelerini kullandı.

Kadınlar genel klasmanda Deniz Sapmaz, erkeklerde ise İbrahim Tarık Aslan şampiyon olurken, kupalarını Gençlik be Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.

Gross ile A kategorisindeki sporcular ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı. B ve C kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödüllerini VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan takdim etti. 18 yaş altı genç erkekler ve kızlar gross kategorisinde dereceye giren sporculara ödüllerini TGF Başkan Vekili Nihat Özdemir verdi. 18 yaş altı gençler A ve B kategorilerinde kazanan sporcular ödüllerini TGF Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Olmuştur ve Ali Özdoğan'dan aldı. Minik erkekler ve kızlar A ile B kategorilerinde dereceye giren sporculara ise ödülleri TGF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akçakayalıoğlu verdi. Dereceye giren sporcular şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞI GOLF KUPASI

Kadınlar: Deniz Sapmaz

Erkekler: İbrahim Tarık Aslan

GROSS

Erkekler: İbrahim Tarık Aslan, Hasan Ceylan, Recep Turan

Kadınlar: Sude Bay, Ilgın Zeynep Denizci, Duru Yıldırım

A KATEGORİSİ

Erkekler: Ali Doğan, Rayif Bilir, Mustafa Özgür Özdemir

Kadınlar: Sude Bay, Selen Koç, Duru Yıldırım

B KATEGORİSİ

Erkekler: Mehmet Ziylan, Cüneyt Sapmaz, Efe Kuray

Kadınlar: Elif Türkoğlu, Nazlı Nazmiye Erdoğan, Ayşegül Kader

C KATEGORİSİ

Erkekler: Adem Atmaca, Ercüment Ali Gülkaya, Fikret Öztürk

Kadınlar: Burcu Kılıç, Nurdan Apaydın, Neşe Aslan

18 YAŞ ALTI GROSS

Erkekler: Ömer İlhan Şahin, Eren Keskin, Emin Zülfikari

Kızlar: Deniz Sapmaz, Ada Narin, Bade Yalçın

18 YAŞ ALTI A KATEGORİSİ

Erkekler: Ömer İlhan Şahin, Eren Keskin, Emin Zülfikari

Kızlar: Eva Alp, Ekin Sude Sur, Bade Yalçın

18 YAŞ ALTI B KATEGORİSİ

Erkekler: Dorukhan Akıncı, Kuzey Kaya, Mustafa Nuri Dinçer

Kızlar: Zehra Orçan, Derin Tümer, Yağmur Güneydaş

Erkekler: Kaan Albayrak, Tesla Şaşmazer, Mustafa Kaya

Kızlar: Ayşe Meva Gündoğar, Mariam Mihrimah Vorontsov, Nil Süzgün

MİNİK B KATEGORİSİ

Erkekler: Tekin Efe Barlık, Hermes Şaşmazer, Egehan Ergül

Kızlar: Duru Şimşek, Umay Gül, Mila Ertan