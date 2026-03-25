Sermaye artışına onay verildi

Fenerbahçe'nin sermaye artış başvurusu kabul edildi.
25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin sermaye artış başvurusu kabul edildi. Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun esas sözleşme tadili kararı çerçevesinde mevcut 6 milyar 250 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 31 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiği bildirildi. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın da başvuruyu onayladığı ifade edildi.