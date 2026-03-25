Hazırlıklara devam edildi

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Samandıra’da gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışması yapıldı. Ardından ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
