Fenerbahçe Emin'le anlaştı

Fenerbahçe, gençlik aşısına devam ediyor. Adem Yeşilyurt ve Çağrı Balta'nın ardından sarı-lacivertliler, Alman ekibi Holstein Kiel'den 2008 doğumlu genç forvet Emin Torunoğulları ile de anlaşma sağladı. Kiel'in sözleşme uzatma teklifini reddeden 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. Resmi imzalar sezon sonunda atılacak.
