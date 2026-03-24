Cherif geri döndü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Fransa U21 Milli Takımı'na davet edilen ancak vatandaşlık işlemleri henüz tamamlanmayan Sidiki Cherif, kampa katılamadan geri döndü. 19 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde çalışmalara devam etti. Cherif'in üzgün olduğu gözlendi.