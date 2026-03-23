Fenerbahçe'de Emre Mor için transfer kararı verildi! Süper Lig'den 2 talibi var
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana forma şansı bulamayan Emre Mor'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'den talipleri olan 28 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 11:01
28 yaşındaki futbolcuyla yeni bir kontrat yapılmaması yönünde karar alındığı ifade ediliyor.
Başarılı futbolcuya Gençlerbirliği'nin yanı sıra eski kulübü Fatih Karagümrük de talip olmuş görünüyor.
Emre Mor'un İstanbul'da yaşamaktan memnun olması, Karagümrük'ü transfer yarışında bir adım öne çıkarıyor.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon resmi maçta forma giymedi.
