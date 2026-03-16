Sıra futbolcularda

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrasında kazan kaynadı. Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Tedesco'yla toplantı yaptı. Başkan Saran, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; "Gerekli ültimatom verildi" dedi. Ancak bu görüşmede İtalyan çalıştırıcı, bazı oyunculardan memnun olmadığı net bir dille ifade etti. Tek tek isimlerini de söyledi. Başkan Saran, Tedesco'nun bu sözlerinin ardından futbolcularla da görüşme kararı aldı.

ARMA İÇİN OYNAMAYANLARLA...

Sadettin Başkan, tüm takımla Samandıra'da bir toplantı yapacak ve oyunculara da 'ültimatom' verecek. Saran, kalan haftalarda da bu isimlerin performansını bizzat yakından takip edecek. Eğer kalan 8 maçta kendilerini toparlamamaları halinde ise seçim sonrasında yolları ayıracak. Başkan Saran'ın "Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkına varamayan, bu arma bu taraftar ve bu camia için oynamayanlarla işimiz olmaz" dediği belirtildi.