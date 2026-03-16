Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Sıra futbolcularda

Sıra futbolcularda

Başkan Saran, Tedesco'nun ardından takımla da bır toplantı yapacak. Tedesco’nun toplantıda ‘bazı oyunculardan memnun değilim’ açıklamasının ardından Başkan Sadettin Saran, harekete geçti. Saran, futbolcularla da görüşecek ve bir ültimatom da onlara verecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Sıra futbolcularda

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrasında kazan kaynadı. Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Tedesco'yla toplantı yaptı. Başkan Saran, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; "Gerekli ültimatom verildi" dedi. Ancak bu görüşmede İtalyan çalıştırıcı, bazı oyunculardan memnun olmadığı net bir dille ifade etti. Tek tek isimlerini de söyledi. Başkan Saran, Tedesco'nun bu sözlerinin ardından futbolcularla da görüşme kararı aldı.

ARMA İÇİN OYNAMAYANLARLA...

Sadettin Başkan, tüm takımla Samandıra'da bir toplantı yapacak ve oyunculara da 'ültimatom' verecek. Saran, kalan haftalarda da bu isimlerin performansını bizzat yakından takip edecek. Eğer kalan 8 maçta kendilerini toparlamamaları halinde ise seçim sonrasında yolları ayıracak. Başkan Saran'ın "Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkına varamayan, bu arma bu taraftar ve bu camia için oynamayanlarla işimiz olmaz" dediği belirtildi.

