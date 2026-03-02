CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yeni sezon için çalışmalara şimdiden başlayan F.Bahçe için Belçika'dan önemli bir iddia geldi. Geleceğe yönelik adımlar atmak isteyen F.Bahçe'nin, Belçika ekibi Genk forması giyen Kenan Haroun ile ilgilendiği iddia edildi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli ekibin yaz aylarında harekete geçeceği öğrenildi.

Kenan Haroun iddiası
Yeni sezon için çalışmalara şimdiden başlayan F.Bahçe için Belçika'dan önemli bir iddia geldi. Geleceğe yönelik adımlar atmak isteyen F.Bahçe'nin, Belçika ekibi Genk forması giyen Kenan Haroun ile ilgilendiği iddia edildi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli ekibin yaz aylarında harekete geçeceği öğrenildi.
