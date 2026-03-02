Kenan Haroun iddiası

Yeni sezon için çalışmalara şimdiden başlayan F.Bahçe için Belçika'dan önemli bir iddia geldi. Geleceğe yönelik adımlar atmak isteyen F.Bahçe'nin, Belçika ekibi Genk forması giyen Kenan Haroun ile ilgilendiği iddia edildi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli ekibin yaz aylarında harekete geçeceği öğrenildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
