Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe sakata geldi

Fenerbahçe sakata geldi

Mücadele öncesinde hastalanan Domenico Tedesco takımın başında sahaya çıkamadı. Semedo ise 20’de sakatlanıp yerini Mert Müldür’e bıraktı. Fenerbahçe adeta revire döndü. Cherif de korkuttu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe sakata geldi

UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra tüm odağını Süper Lig'e çeviren F.Bahçe, hiç beklemediği bir kayıpla karşı karşıya geldi. Geçen haftaki Kasımpaşa yenilgisinin ardından zirveye yaklaşma fırsatını kaçıran ancak puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Antalya'da bu avantajını da yitirdi. Ancak yaşanan sakatlıklar ve eksikler yine F.Bahçe'yi çok zorladı.

Bu kez teknik direktör Domenico Tedesco mücadele öncesinde rahatsızlandı ve takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

EDERSON OYNADI AMA

SARI-LACIVERTLILERDE 20. dakikada sakatlanan Semedo da yerini Mert Müldür'e bıraktı. Sakatlar kervanına katılan Portekizli oyuncunun durumu bugün çekilecek olan MR'dan sonra belli olacak. Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Anderson Talisca da sakatlıkları nedeniyle bir süre takımdaki yerlerini alamayacak. Semedo gibi bir as oyuncunun da sakatlar kervanına katılması teknik direktör Tedesco'nun işini zorlaştıracak.

ASENSIO YETMEDİ

F.BAHÇE için bu sezon varsa yoksa Marco Asensio… Sarı-lacivertli takım adına sezonun tartışmasız en önemli transferi olan Asensio, Kasımpaşa maçında olduğu gibi Antalya'da da sahneye çıktı. Takımı 2-0 gerideyken sorumluluk alan tek isim olan Matador, elinden geleni yaptı ancak bu 3 puan için yeterli olmadı.

İlk olarak 63'te Cherif'in attığı golde harika bir orta yapan İspanyol futbolcu, 69'da ise Veysel'in kendi kalesine attığı golde topu getiren isim olmuştu.

Veysel'i hataya zorladı ve skoru eşitledi. Sahaya çıktığı son 5 Süper Lig maçında da doğrudan skora katkıda bulunan Asensio, toplamda 11 gol ve 9 asist yaptı.

SIDIKI CHERIF SİFTAH YAPTI

F.BAHÇE'NİN ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Antalya deplasmanında siftah yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, takımı 2-0 gerideyken 63'te Asensio'nun ortasına harika yükseldi. Topu kafayla köşeye bırakan genç oyuncu hem çubuklu forma altındaki ilk golünü attı hem de takımını umutlandıran isim oldu. Sidiki Cherif, İngiltere'de de bir asist yapmıştı.

MÜLDÜR İSYANDA

SEMEDO'NUN sakatlığı nedeniyle oyuna 20. dakikada dahil olan Mert Müldür, 90 dakikayı çıkaramadı.

Teknik bir karar nedeniyle 87'de yerini Musaba'ya bırakmak zorunda kalan Mert bu duruma tepki gösterdi. Milli yıldız kenara gelirken isyan etti.

SAKİN KALMALIYIZ

SARI-LACİVERTLİ takımın Hollandalı yıldızı Musaba, sakin kalmaları gerektiğini söyledi.

Geriye düşmelerine karşın savaşçı bir ruh gösterdiklerini belirten Musaba, "Henüz kaybedilmiş bir şey yok. 1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

HEDEFİ ŞAŞIRDI

SAHAYA ilk 11'de çıkan Levent şanssız bir gün geçirdi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Antalyaspor'un attığı golde topu çizgi üzerinden uzaklaştırmak isterken kendi kalesine atan Levent, hedefi şaşırdı. Bu pozisyon dışında yerinde müdahaleler yaptı.

GIANNETTI BİTİREMEDİ

ANTALYASPOR'UN yıldızı Lautaro Giannetti, dünkü mücadeleyi bitiremedi. 28. dakikada sakatlık geçiren 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, yerini Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Giannetti'nin durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

ANTALYA'DA DEV MAÇA YOĞUN İLGİ

Dünkü mücadeleye Antalyalı futbolseverler büyük bir ilgi gösterdiler. Hem sarı-lacivertli taraftarlar hem de Antalyasporlu futbolseverler kendilerine ayrılan yerlerin büyük bir bölümünü doldurdu.

İki takım taraftarları da takımlarına 90 dakika boyunca büyük bir destek verdi. İngiltere'den doğrudan Antalya'ya geçen F.Bahçe maç öncesinde de büyük ilgi görmüştü.

UĞURLU: MAÇI RAHAT KAZANIRDIK

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Sami Uğurlu, F.Bahçe karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

İç sahada iyi oynadıklarını belirten Uğurlu, "58'e kadar istediğimiz gibi gitti oyun. Oyuncularımın kazanma arzusu çok fazla. Deplasmandan alınacak puanlar bizi daha da yukarıya taşıyacaktır. 60'tan sonra yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık" ifadelerini kullandı.

