Akdeniz'de hüsran

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan ummadık bir kayıpla ayrıldı. Nottingham maçından sonra direkt Antalya'ya gelen ve burada hazırlıklarını yapan sarı-lacivertliler, karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. Oyun ilk 45'te her iki tarafa da gidip geldi ancak golü bulan Antalyaspor oldu. Ballet'in çevirdiği topu Levent Mercan kendi ağlarına yolladı ve Akdeniz ekibi karşılaşmada öne geçti.

İKİNCİ YARI ÜÇ GOL

İkinci yarının başında van de Streek farkı ikiye çıkardı. Golün şokunu üstünden atan Fenerbahçe, 63'te Cherif'le golü buldu. 69'da ise bu kez Veysel Sarı meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. Skora denge geldi: 2-2.

İki takım da üçüncü gol için şanslar buldu ancak bunları değerlendiremedi. Kasımpaşa maçından sonra dün de Antalyaspor'la berabere kalan F.Bahçe, lider G.Saray'ın 4 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

1 MAÇ SONRA DÖNDÜLER

SARI-LACİVERTLİLERİN Kasımpaşa'yla oynadığı maçta sakatlanan Ederson ile Jayden Oosterwolde, Avrupa Ligi play-off'undaki Nottingham mücadelesinde forma giyememişti. İki oyuncu sakatlığını atlattı ve dünkü Antalyaspor deplasmanında maça ilk 11 başladı. İki futbolcu da 90 dakika boyunca sahada kaldı.

GUENDOUZI ÇOK ÇALIŞTI

Devre arasında Lazio'dan rekor bir bonservis bedeliyle transfer edilen Matteo Guendouzi, Nottigham Forest maçının ardından dünkü Antalyaspor mücadelesinde de stoper olarak görev yaptı. Skriniar ve Çağlar'ın yokluğunda stoperde görev yapan Fransız oyuncu, çok çalıştı ve sergilediği performansla da beğeni kazandı.

SONUNA KADAR DEVAM

DOMENİCO Tedesco'nun yokluğunda dün takımın başında teknik sorumlu Zeki Murat Göle yer aldı. Göle karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Değişiklikleri yaparken bilgi alışverişi yapıyoruz. Yukarıdaki analiz departmanı var, kulübe var. Hemen karar verme şansınız olmuyor. Semedo'nun durumuyla alakalı bir öngörü yok. Sağlık heyeti bu konuyla ilgileniyor. Gerekli MR'lar yapılacak. İki puan kaybetmemizin nedeni ilk yarı... İstediğimiz gibi başlayamadık. Bunun nedeni de uzun top kullanmamız. Daha sonra Semedo'nun sakatlanması.

Biz genel olarak puan kaybını ilk yarıda yaşadık. İkinci yarının başında konsantrasyon eksikliğinden gol yedik ama çabuk reaksiyon verdik. Geri dönüş pozisyonları yakaladık. Şampiyonluk yarışı uzun. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." Zeki Murat Göle'yle son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, dördüncü karşılaşmada kayıp yaşadı.

DOMENICO TEDESCO MAÇ ÖNCESİ HASTALANDI

F.BAHÇE'DE teknik direktör Domenico Tedesco, Antalyaspor maçı öncesinde hastalandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

NENE DİREĞE TAKILDI

FENERBAHÇE, Antalyaspor karşısında galibiyeti son anda kaçırdı.

74'te Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Dorgeles Nene, mücadelenin son atağında altı pas önünde topla buluştu.

Genç oyuncunun sert şutu üst direkten oyun alanına döndü. Nene, pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.

F.BAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, Nottingham Forest ile son oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, Tarık, Mert, Brown, Oğuz ve Nene'yi kesti. As isimlerine formayı verdi.

FRED: YARIŞ HALA ORTADA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Antalyaspor beraberliğinin ardından şunları söyledi: "İstediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz asla...

Güçlü ve birlik olmuş bir takımız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya, savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçı analiz edip, önümüzdeki maçlardan itibaren daha iyi bir duruş sergileyeceğiz sahada... Şampiyonluk yarışı hala ortada. Şampiyon olmak için hala şansımız var."