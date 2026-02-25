Fenerbahçe'de sakatlık kabusu baş gösterdi. Nottingham Forest ile oynanan Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kaptan Milan Skriniar sakatlanarak oyunu terk etti. Slovak stoperin en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sarı-lacivertliler, kaptanından gelen bu kötü haberi atlatamadan Kasımpaşa mücadelesinde de dört oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Önce Çağlar Söyüncü, ardından Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı. Maç sonunda ise Ederson ile Anderson Talisca ağrıları olduğunu bildirdi.

YIRTIK VE ZORLANMA

Dün dört oyuncunun da MR'ı çekildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda; Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma, Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir" denildi. Bu dört ismin de en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Özellikle stoper bölgesinde üst üste yaşanan sakatlıklar teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini kolunu bağladı.

ELDE SADECE İKİ GENÇ KALDI

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin art arda sakatlanmasının ardından kadroda asıl mevkisi stoper olan iki genç isim kaldı: Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, yıldız isimlerin yokluğunda zaman zaman bu iki oyuncuya şans vereceği öğrenildi. Fenerbahçe, stoper oynayan Rodrigo Becao'yu ise devre arasında Kasımpaşa'ya kiralamıştı.

KALE TARIK'A EMANET

Sarı-lacivertlilerin yarın Nottingham deplasmanında kalesini Tarık Çetin koruyacak. Ederson'un sakatlanması ve Mert Günok'un Avrupa listesinde yer almaması nedeniyle üçüncü kaleci konumundaki Tarık'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Tarık, bu sezon ligde Samsunspor ve Karagümrük maçlarında, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş karşılaşmasında görev yaptı.

SKRİNİAR DERBİYE

Nottingham Forest ile oynanan ilk maçta sakatlanan Milan Skriniar'ın sakatlığının takım arkadaşlarına göre daha uzun süreceği bildirildi. Slovak stoperin, nisan ayında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.

YARIN STOPERDE MERT MÜLDÜR

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında stoper ikilisini Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür'den oluşturması bekleniyor. Kasımpaşa karşılaşmasında Mattéo Guendouzi'yi bu bölgede görevlendiren Tedesco'nun, öğrencisinin performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Daha önce Mourinho döneminde de zaman zaman stoperde görev yapan Mert Müldür'ün, Yiğit Efe'nin partneri olması bekleniyor.