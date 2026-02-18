Lewa için bir seçenek

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan AS, Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı. Haberde; "Lewandowski'nin durumu Ferran'ın sözleşme görüşmelerine bağlı. Olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece durumu değişmeyecek ve Barcelona'dan sezon sonunda ayrılacak. Fenerbahçe, onun için olası bir seçenek" ifadeleri kullanıldı.
