Lewa için bir seçenek

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan AS, Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı. Haberde; "Lewandowski'nin durumu Ferran'ın sözleşme görüşmelerine bağlı. Olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece durumu değişmeyecek ve Barcelona'dan sezon sonunda ayrılacak. Fenerbahçe, onun için olası bir seçenek" ifadeleri kullanıldı.