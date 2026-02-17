Villarreal’den 15 milyon euro

Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz kamaştıran ve kariyer rekoru kıran Marco Asensio'ya ülkesinden talip çıktı. İspanya medyasından "Fichajes"in haberine göre; Villarreal, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk teklifte bulunacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
