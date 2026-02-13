Zirvedeki üç takımdan biri

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde şampiyonluk yarışı giderek kızışırken taraftarı önünde henüz mağlubiyet yaşamayan sadece 3 takım kaldı. Bunlardan biri de Fenerbahçe... Diğer iki takım; Benfica'yla Slavia Prag... Üç takım da liglerinde şu ana kadar 21 haftayı geride bırakırken, 14 galibiyet ve 7 beraberlikle 49 puan topladı.