Fred-Olympiakos görüşmesi sürüyor

Gelen oyuncular kadar ayrılacak isimlere de önem veren Fenerbahçe'de gözler Fred'e çevrildi. Yunanistan'dan Olympiakos ile görüşmeler yapan Brezilyalı orta saha için temaslar devam ediyor. Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, Fred'i takımında görmek istiyor. Deneyimli orta sahanın Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50
