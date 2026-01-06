CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 2 yıldızın ayrılığına veto! Teklifler düşünülmeden reddedildi

Fenerbahçe'den 2 yıldızın ayrılığına veto! Teklifler düşünülmeden reddedildi

Milan ve Villarreal'in Milan Skriniar ile Marco Asensio için sunduğu 30 milyon Euro'luk teklifler, Fenerbahçe yönetimi tarafından düşünülmeden reddedildi. Sarı-lacivertliler, iki yıldızını da bırakmaya niyetli değil. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe'den 2 yıldızın ayrılığına veto! Teklifler düşünülmeden reddedildi

Fenerbahçe'nin iki yıldızı Milan Skriniar ve Marco Asensio, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Takvim'in haberine göre; İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak başarılı olamadı.

Fenerbahçe'den 2 yıldızın ayrılığına veto! Teklifler düşünülmeden reddedildi

ÖNEMLİ KOZLARI


Villarreal ise Marco Asensio için hamle yaptı ama o da sonuçsuz kaldı. Fenerbahçe, iki yıldızı için gelen 30 milyon Euro'luk teklifini anında reddetti. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco iki yıldızı takımın en önemli parçaları olarak görüyor.

Fenerbahçe'den 2 yıldızın ayrılığına veto! Teklifler düşünülmeden reddedildi

13 GOLE KATKI VERDİ


Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, Süper Lig'de 13 maçta 8 gol atarken 5 de asist yaptı. Toplamda 13 gole katkıda bulundu.

