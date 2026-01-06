Fenerbahçe'den 2 yıldızın ayrılığına veto! Teklifler düşünülmeden reddedildi

Fenerbahçe'nin iki yıldızı Milan Skriniar ve Marco Asensio, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Takvim'in haberine göre; İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak başarılı olamadı.

ÖNEMLİ KOZLARI

Villarreal ise Marco Asensio için hamle yaptı ama o da sonuçsuz kaldı. Fenerbahçe, iki yıldızı için gelen 30 milyon Euro'luk teklifini anında reddetti. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco iki yıldızı takımın en önemli parçaları olarak görüyor.