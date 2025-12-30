CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe "Transferleri yapacağız"

"Transferleri yapacağız"

Ertan Torunoğulları, “Gereken temaslar kuruldu. Durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz. Taraftarımız rahat olsun, gerekli adımlar atılacak” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
"Transferleri yapacağız"
F.Bahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Doha dönüşünde önemli açıklamalar yaptı ve sarı-lacivertli futbolseverlere transfer müjdesini verdi. Torunoğulları, "Uçuş planını sayın başkan ile birlikte yapmıştık. Avrupa'da ayın 24'ünden sonra tatil oluyor. Birçok oyuncu ve menajer, Katar ve Dubai'ye tatile gidiyor. Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı. Olumlu geçen görüşmelerimiz de olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız" açıklamasını yaptı.
