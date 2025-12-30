F.BahçeFutbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Doha dönüşünde önemli açıklamalar yaptı ve sarı-lacivertli futbolseverlere transfer müjdesini verdi. Torunoğulları, "Uçuş planını sayın başkan ile birlikte yapmıştık. Avrupa'da ayın 24'ünden sonra tatil oluyor. Birçok oyuncu ve menajer, Katar ve Dubai'ye tatile gidiyor. Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı. Olumlu geçen görüşmelerimiz de olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız" açıklamasını yaptı.