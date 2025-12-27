CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fener'den Salah bombası

Fener'den Salah bombası

F.Bahçe’nin Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah ile ilgilendiği iddia edildi. Ama yıllık 30 milyon euro alan 33 yaşındaki Mısırlı oyuncunun transferi çok zor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Fener'den Salah bombası

Fenerbahçe'nin Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Salah'ın menajeri ile görüştüğü haberi dün gündemi sarstı. Ama bu transferde birçok engel var. Hocası ile yaşadığı sorunu geride bırakan Mısırlı sağ kanat, İngiliz devinde yeniden forma giymeye başladı. Hocası Slot, "Sorun bitti. Salah'ı göndermem" dedi.

Şu anda Afrika Kupası'nda yer alan 33 yaşındaki dünya yıldızının geri dönüşü Mısır'ın durumuna bağlı olarak gecikebilir. Liverpool'dan yıllık 30 milyon euro alması da en büyük engellerden biri... Daha önce ismi Galatasaray ile de anılan Salah'ın bu şartlarda Türkiye'ye gelmesi zor bir ihtimal olarak gözüküyor.


