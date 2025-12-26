Fenerbahçe'de Leon Goretzka satrancı! Transferde pürüz çıktı

Fenerbahçe'de merkez orta saha transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in bu doğrultuda gündemine aldığı en dikkat çekici isimlerden biri ise Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka oldu. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu için görüşmeler yapıyor.