Lookman atağı

Ara transferde önemli hamleler planlayan Fenerbahçe'de çalışmalar yürütüyor. Sarı-lacivertliler, ismi sıklıkla Galatasaray'la anılan Ademola Lookman'ı yakından takip ediyor. Sarı Kanarya, Atalanta'nın kapısını çalarak Nijeryalı yıldızın transferi için ilk görüşmeleri yaptı. İlk görüşmeler de olumlu geçti. İtalyan kulübüyle kontratı Haziran 2027'de bitecek olan Lookman için girişimler artık hızlanacak. Galatasaray'ın da istediği 28 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündeme geldi.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Çizme basınında da yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin Lookman'ın durumunu araştırdığı ve İtalya'da temasların gerçekleştiği öne sürüldü. Oyuncu tarafının da olumlu yaklaştığı ileri sürüldü. Şu anda Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan deneyimli futbolcuyla turnuva sonrasında temasların süreceği bildirildi. Lookman hücum hattında sol ve sağ kanatta oynamasının yanısıra forvet ile forvet arkası olarak da görev alabilen Ademola Lookman'ın yeni bir takımda forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin kısa zamanda girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

16 MAÇTA 3 GOL ATTI

Atalanta'da bu sezon 16 resmi maça çıkan Ademola Lookman 3 gol attı, 1 asist yaptı. Bu sezon istediği gibi istikrar yakalamayan Lookman, özellikle yaşanan teknik direktör değişikliklerinden sonra İtalyan kulübünden ayrılmayı gündemine aldı.

NİJERYA'DA GOLÜNÜ ATTI

Ademola Lookman, Afrika Uluslar Kupası'nda ilk maçında Nijerya Milli Takımı ile Tanzanya'ya karşı sahaya çıktı. Nijerya 2-1 kazanırken, Lookman da 1 gol attı. 90 dakika forma giyen Lookman başarılı bir görüntü çizdi.