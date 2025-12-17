Zirve Tedesco'nun

Jose Mourinho'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, sarı-lacivertlileri eski günlerine kavuşturdu. Hem aldığı skorlar hem de oynattığı oyunla takdir toplayan İtalyan çalıştırıcı, geldiği günden bu yana Süper Lig'de 13 maça çıktı. Tedesco'nun Fenerbahçe'si bu 13 karşılaşmanın 8'inden zaferle ayrılırken, 5'inde ise rakipleriyle berabere kaldı. 29 puanı hanesine yazdıran 40 yaşındaki teknik adam, bu alanda Okan Buruk, Fatih Tekke ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı.

BURUK 27 PUANDA KALDI

Tedesco geldiği günden bu yana; Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında 14 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin 6'sını kazanan Yalçın, 3'ünü kaybetti, 5'inde de berabere kalarak, 23 puan topladı. Fatih Tekke de Trabzonspor'la 12 karşılaşma oynadı. Tekke'nin Trabzonspor'u bu süreçte 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 25 puan kazandı. Okan Buruk da Tedesco F.Bahçe'nin başına geçtiği günden bu yana G.Saray'la Süper Lig'de 12 maça çıktı. Buruk'un Galatasaray'ı da bu dönemde 27 puan topladı.

ORTALAMANIN EN İYİSİ BURUK

Tedesco, 13 maçta 29 puan toplarken, 2.23 puan ortalaması yakaladı. Okan Buruk ise 12 maçta aldığı 27 puanla 2.25'lik ortalama tutturdu. Fatih Tekke'nin 12 maç sonunda yakaladığı ortalama 2.08. Sergen Yalçın'ın ise puan ortalaması 1.64.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup olarak devam ediyor. 16 karşılaşmada 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 36 gol gönderirken kalesinde 14 gol gördü. Öte yandan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin en golcü takımı.

İKİ MAÇ SONRA KAZANDILAR

Konyaspor'u 4-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, 2 maç aranın ardından galip geldi. 14'üncü haftada Galatasaray ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 15'inci haftadaki RAMS Başakşehir FK maçında da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

246 ŞUTTA 96 İSABET SAĞLADI

Fenerbahçe teknik direktör Domencio Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından istatistiklerde zirvede yer alıyor. 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde 30 puan toplayan sarılacivertliler, bu dönemde 30 gol ile en çok gol atan takım. Ayrıca F.Bahçe, 246 şut ile en çok şutu çekti ve bunların 96'sında isabet sağladı. Bu alanda da zirveye yerleştiler.