4 maç sonra döndü

Polonya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski, ligdeki Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Başakşehir maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesinde forma giyememişti. Tecrübeli oyuncu, perşembe akşamı oynanan Brann maçının 73'üncü dakikasında Talisca'nın yerine oyuna girdi ve 4 maç sonra sahalara geri döndü
Polonya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski, ligdeki Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Başakşehir maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesinde forma giyememişti. Tecrübeli oyuncu, perşembe akşamı oynanan Brann maçının 73'üncü dakikasında Talisca'nın yerine oyuna girdi ve 4 maç sonra sahalara geri döndü