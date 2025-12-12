CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Asensio’nun kas kabusu!

Asensio’nun kas kabusu!

Fenerbahçe'de kas sakatlığı nedeniyle Brann maçında forma giyemeyen Marco Asensio, futbol kariyerinde 6. kez kas sakatlığı yaşadı. Sarı-lacivertlilere, bu sezon oynadığı 16 maçta 6 gol, 3 asistle büyük bir katkı sağlayan 'El Matador' lakaplı İspanyol 10 numara, Fenerbahçe'de ilk kez sakatlık yaşadı. 29 yaşındaki yıldız, daha önce çeşitli dönemlerde Paris Saint-Germain'de 1, İspanyol devi Real Madrid'de ise toplamda 4 kez kas sakatlığı nedeniyle saha dışında kalmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
