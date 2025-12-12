Asensio’nun kas kabusu!

Fenerbahçe'de kas sakatlığı nedeniyle Brann maçında forma giyemeyen Marco Asensio, futbol kariyerinde 6. kez kas sakatlığı yaşadı. Sarı-lacivertlilere, bu sezon oynadığı 16 maçta 6 gol, 3 asistle büyük bir katkı sağlayan 'El Matador' lakaplı İspanyol 10 numara, Fenerbahçe'de ilk kez sakatlık yaşadı. 29 yaşındaki yıldız, daha önce çeşitli dönemlerde Paris Saint-Germain'de 1, İspanyol devi Real Madrid'de ise toplamda 4 kez kas sakatlığı nedeniyle saha dışında kalmıştı.