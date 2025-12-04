CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Lewa müjdesi

Lewa müjdesi

Barcelona’nın Robert Lewandowski’nin bir yıllık opsiyonunu kullanmama kararı aldığı ve yeni forvet alacağı belirtildi. 37 yaşındaki yıldız için ocak ayında harekete geçilecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Lewa müjdesi

Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. Ocak ayında kadrosuna mutlaka iyi bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe'de Robert Lewandowski gelişmesi dikkat çekiyor. The Athletic'te yer alan haberde Barcelona'nın, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan 37 yaşındaki forvetin bir yıllık opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi. Barça'nın devre arasında yeni bir golcü alacağı kaydedildi. Lewandowski'nin bu sebepten dolayı ocak ayında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

BARÇA'DAN KARAR

The Athetic'in haberine göre; 37 yaşındaki Polonyalı forvetin Haziran 2026'da bitecek kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak Katalan ekibinin bu opsiyonu kullanmayacağı dile getirildi. Haberin detayında Barça'nın devre arasında dünyaca ünlü yıldız yerine bir forvet almak için şimdiden harekete geçtiği öne sürüldü. Bu sezon Barcelona'da 15 maçta oynayan Lewandowski, 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli golcü, 2022 yazında Bayern Münih'ten transfer edilmişti.

REKOR GOL SAYISI

Dünya futbolunun önde gelen forvetlerinden olan Robert Lewandowski, kariyeri boyunca müthiş bir istatistik yakaladı. Bayern Münih, Borussia Dortmund, Barcelona ve Lech Poznan'da üst seviye futbol oynayan Polonyalı yıldız 839 resmi maçta 618 gol atarak çok önemli bir başarının sahibi oldu. Lewa'nın 156 da asisti bulunuyor.

HER YERDE ŞAMPİYON

Robert Lewandowski kariyeri boyunca oynadığı her takımda şampiyonluk ve kupalara uzandı. Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla tam 10 Bundesliga şampiyonluğu kazanan Lewa, Polonya'da da şampiyonluğa ulaşmıştı.

GERÇEK BİR KRAL

Kariyeri boyunca golleriyle ses getiren Robert Lewandowski, çeşitli turnuvalarda ve organizasyonlarda tam 19 kez gol krallığına ulaşarak dikkat çekti. La Liga ve Bundesliga'da zirveye çıkmayı başaran Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde de gol krallığı başarısı elde ederken müthiş bir kariyere imza attı.

HEP ZİRVEYE ÇIKTI

Kulüplerdeki başarıları kadar bireysel ödülleriyle de öne çıkan Robert Lewandowski FIFA'da iki kez en iyi oyuncu, Avrupa'da iki kez altın ayakkabı ve 1 kez de UEFA'da en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü. Ünlü forvet, Almanya'da da Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla 12 kez yılın oyuncusu seçildi.

EN NESYRİ YOLCU

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim, bir süredir yeni forvet için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Sadettin Saran'ın en önemli planlarından biri Robert Lewandowski olacak. Polonyalı yıldız transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

