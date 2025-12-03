CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez...

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez...

Galatasaray'ı ağırladığı dev derbide 1 puanı 90+5'te Jhon Duran'ın golü ile kurtaran Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, zoru başardı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, sezonun ilk yarısında çıktığı 3 derbide 7 puan toplayarak sarı-lacivertlilerde Dick Advocaat'tan sonra bunu başaran ilk isim oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez...

Jose Mourinho'nun kovulmasının ardından 8 Eylül'de Fenerbahçe'ye imza atan Domenico Tedesco, ilk haftalarda eleştirilse de zaman içinde oyun felsefesini takıma yansıtmayı başardı. Her geçen gün daha iyi bir performans gösteren sarı-lacivertliler, oyunuyla camianın da takdirini kazandı.

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez...

Özellikle Tedesco'nun derbilerde aldığı skorlar taraftarları mutlu ederken, İtalyan çalıştırıcı, 2016-17 sezonunun ardından 9 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi ve Fenerbahçe'nin başındaki ilk 3 derbisinde 7 puan çıkardı.

Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez...

Tedesco önderliğindeki Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerken, Beşiktaş'ı ise Dolmabahçe'de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Domenico'nun takımı, pazartesi günü ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Tedesco'nun bu başarısını daha önce 2016-17 sezonunda Dick Advocaat gerçekleştirdi. Sarı-kanarya o dönem Hollandalı teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 3-0 yenerken, Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kaldı. Advocaat'tan sonra göreve gelen 8 teknik adam ise bu başarıyı elde edemedi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tedesco etkisi! 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez...

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başına geldiği günden bu yana Süper Lig'de ve Avrupa'da toplamda 16 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 6'sndan beraberlikle ayrıldı ve sadece1 karşılaşmayı kaybetti. Tedesco, böylece 2.06'lık puan ortalaması yakaladı ve kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

Derbinin ardından sevkler açıklandı!
F.Bahçe'de flaş iddia! En-Nesyri...
DİĞER
Beşiktaş’tan ayrılma kararı aldı! Yönetimden yeşil ışık...
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Kadıköy'de Okan Buruk bir başka!
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin ardından sevkler açıklandı! Derbinin ardından sevkler açıklandı! 01:27
G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! 01:27
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! 01:27
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:27
Sakarya'da turlayan G.Birliği! Sakarya'da turlayan G.Birliği! 01:27
Çaykur Rizespor farklı turladı! Çaykur Rizespor farklı turladı! 01:27
Daha Eski
Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! 01:27
Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! 01:27
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:27
Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! 01:27
İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... 01:27
Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! 01:27