Atletico Madrid’de Sörloth fırtınası! Fenerbahçe’ye transferi zora girdi

Atletico Madrid, La Liga'nın 14. haftasında sahasında Real Oviedo'yu 2-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Alexander Sörloth oldu.
Bu galibiyetle birlikte Atletico Madrid, sezonun ilk 14 maçının tamamında öne geçen takım unvanını elde ederek önemli bir rekora imza attı. Madrid ekibi, böylece Real Madrid'in 1991-92 sezonundan bu yana elinde tuttuğu rekoru kırmayı başardı.
SIMEONE'DEN SÖRLOTH'A BÜYÜK ÖVGÜ!
Maçın ardından konuşan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Norveçli golcüye duyduğu güveni açıkça dile getirdi:
"Sörloth hakkındaki görüşüm, onun son derece önemli olduğu yönünde. Başka hiçbir oyuncunun bize sunamayacağı özelliklere sahip. Ona bu haliyle ihtiyacımız var. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum."
