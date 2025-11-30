Atletico Madrid’de Sörloth fırtınası! Fenerbahçe’ye transferi zora girdi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Atletico Madrid, La Liga'nın 14. haftasında sahasında Real Oviedo'yu 2-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Alexander Sörloth oldu.

Bu galibiyetle birlikte Atletico Madrid, sezonun ilk 14 maçının tamamında öne geçen takım unvanını elde ederek önemli bir rekora imza attı. Madrid ekibi, böylece Real Madrid'in 1991-92 sezonundan bu yana elinde tuttuğu rekoru kırmayı başardı.