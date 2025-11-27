CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Ferencvaros maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor. Kanarya'da tek hedef bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak. Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 20:36 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 20:37
İŞTE FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Semedo, Alvarez, Asensio, Oğuz, Kerem, Talisca, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

Tedesco: Sabırsızlanıyoruz! Devamını Oku BUNU DA OKU

Fenerbahçe-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta

KANARYA'DA HEDEF İLK 8

Kupa 2'de Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta hata yapmak istemiyor. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kanarya, Macar ekibini mağlup ederek üst sıralara yükselmenin yollarını arıyor. Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, bu etkiyi Avrupa'da da sürdürmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı nasıl, nereden izlenir

FENERBAHÇE İLE FERENCVAROS ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 54 yıl sonra karşı karşıya geliyorlar. İki ekip ilk olarak 1971-1972 sezonunun başında UEFA Kupası'nda rakip oldu. İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle biterken, rövanşta 3-1 kazanan Macar ekibi tur atladı. Taraflar, bugünkü karşılaşmayla birlikte 3. kez kozlarını paylaşıyorlar.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanan müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çalıyor. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero. Karşılaşmada VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Daniel Trujillo Suarez oturuyor.

Fenerbhaçe-Ferencvaros maçı hakemi

