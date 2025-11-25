Tedesco'dan derbi yasağı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelip ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, ara vermeden perşembe günü oynayacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salondaki core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Rize deplasmanında forma giyen isimler ise rejenarasyon çalışması yaptı.

AKLINIZDAN ÇIKARIN

Öte yandan Domenico Tedesco, tesislerde Galatasaray ismini yasakladı. İtalyan çalıştırıcı, maç maç düşünmeleri gerektiğini ve bu nedenle oyuncularından sadece Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçına odaklanmalarını istedi. Tedesco'nun "Cuma gününe kadar Galatasaray'ın ismini duymak istemiyorum. Önceliğimiz Ferencvaros. Bu maçtan sonra Galatasaray derbisine odaklanacağız. Şimdi herkes kafasından Galatasaray'ı çıkarsın. Bizim rakibimiz Ferencvaros" dediği ileri sürüldü.