Fenerbahçe'den Santiago Gimenez takibi! İtalyan basını duyurdu

Fenerbahçe'den Santiago Gimenez takibi! İtalyan basını duyurdu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin AC Milan'da forma giyen Santiago Gimenez için takipte olduklarını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 19:29
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'den Santiago Gimenez takibi! İtalyan basını duyurdu

Hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak üzere ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden birisi Santiago Gimenez...

Fenerbahçe'den Santiago Gimenez takibi! İtalyan basını duyurdu

Şubat 2025'te Feyenoord'dan AC Milan'a transfer olan 24 yaşındaki golcü, İtalyan ekibindeki istikrarsız performansı nedeniyle yönetim ile arasında güven inşa etmeyi başaramadı.

Fenerbahçe'den Santiago Gimenez takibi! İtalyan basını duyurdu

Bu sebepten devre arası için satış listesine adı yazılan Meksikalı yıldızın talipleri arasında Premier Lig ekipleri ile birlikte Fenerbahçe de yer aldı.

Fenerbahçe'den Santiago Gimenez takibi! İtalyan basını duyurdu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Calciomercato'dan derlediği habere göre Kadıköy ekibinin transferdeki rakipleri Sunderland ve Brentford.

Fenerbahçe'den Santiago Gimenez takibi! İtalyan basını duyurdu

Haberin detayında AC Milan'ın Gimenez için ödediği 30 milyon euro'yu geri almak istediği ve bonservis beklentisini bu yönde şekillendireceği vurgulandı.

