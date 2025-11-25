Fenerbahçe'den Santiago Gimenez takibi! İtalyan basını duyurdu

Hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak üzere ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden birisi Santiago Gimenez... Şubat 2025'te Feyenoord'dan AC Milan'a transfer olan 24 yaşındaki golcü, İtalyan ekibindeki istikrarsız performansı nedeniyle yönetim ile arasında güven inşa etmeyi başaramadı. Bu sebepten devre arası için satış listesine adı yazılan Meksikalı yıldızın talipleri arasında Premier Lig ekipleri ile birlikte Fenerbahçe de yer aldı. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Calciomercato'dan derlediği habere göre Kadıköy ekibinin transferdeki rakipleri Sunderland ve Brentford. Haberin detayında AC Milan'ın Gimenez için ödediği 30 milyon euro'yu geri almak istediği ve bonservis beklentisini bu yönde şekillendireceği vurgulandı.