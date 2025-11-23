Fenerbahçe'den Rize'de geri dönüş! Derbi öncesi 5 gol birden

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 21:54 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 21:56
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleyi 5-2 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 55,65' Asensio, 58' Talisca 78' Youssef En Nesyri ve 88' Archie Brown kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Ali Sowe ve 15. dakikada Qazim Laçi'den geldi.

Rizespor'da Qazim Laçi 63. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Sarı lacivertliler puanını 31 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Rizespor ise 14 puanda kaldı.

TARAFTAR İLGİSİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Çaykur Rizespor taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.

Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.

