Fenerbahçe dev derbiye 5'te 5 ile gidiyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olduğu mücadelede muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın ilk bölümünde 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir ikinci yarı performansıyla rakibini 5-2 mağlup ederek derbi öncesi kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 22:05
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler 2-0 geriye düştüğü müsabakayı 5-2 kazanarak 3 puanı kaptı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:

1) Galatasaray – 32 puan

2) Fenerbahçe - 31 puan

3) Trabzonspor - 25 puan

4) Samsunspor – 24 puan

5) Göztepe – 23 puan

6) Gaziantep FK – 22 puan

7) Beşiktaş – 21 puan

8) Alanyaspor – 15 puan

9) Kocaelispor – 15 puan

10) Konyaspor – 14 puan

10) Rizespor – 14 puan

12) Başakşehir – 13 puan

13) Kasımpaşa – 13 puan

14) Antalyaspor – 13 puan

15) Gençlerbirliği – 11 puan

16) Eyüpspor – 9 puan

17) Kayserispor – 9 puan

18) Karagümrük – 8 puan

F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü!
Fenerbahçe'ye ocak ayında dünya yıldızı golcü! Ses getirecek transfer hamlesi...
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı!
SON DAKİKA
