Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'daki kart sorunu!

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından 13. hafta müsabakaları başlıyor. Şampiyonluk yarışının en iddialı 2 ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray, 14. haftada Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu kritik derbi öncesi Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Fenerbahçe ise ÇAYKUR Rizespor deplasmanında mücadele edecek. Derbi öncesi Avrupa müsabakası da oynayacak olan iki takım, sakatlık ve ceza problemlerini minimuma indirerek derbide sahada olmak istiyor. Domenico Tedesco ve Okan Buruk bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, iki teknik adamın da işini zorlaştıran bir durum yaşandı. Fenerbahçe'de yıldız Hollandalı Jayden Oosterwolde, ÇAYKUR Rizespor maçında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve derbide forma giyemeyecek. Aynı zamanda Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Gençlerbirliği karşısında sarı kartla cezalandırılırsa Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. İki takımda da kart sınırında bulunan başka oyuncu bulunmuyor.