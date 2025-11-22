CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'daki kart sorunu!

Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'daki kart sorunu!

Süper Lig'de 14. haftada karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray'da derbi öncesinde kart sınırında yer alan oyuncular dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 15:26
Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından 13. hafta müsabakaları başlıyor.

Şampiyonluk yarışının en iddialı 2 ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray, 14. haftada Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Bu kritik derbi öncesi Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Fenerbahçe ise ÇAYKUR Rizespor deplasmanında mücadele edecek.

Derbi öncesi Avrupa müsabakası da oynayacak olan iki takım, sakatlık ve ceza problemlerini minimuma indirerek derbide sahada olmak istiyor.

Domenico Tedesco ve Okan Buruk bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, iki teknik adamın da işini zorlaştıran bir durum yaşandı.

Fenerbahçe'de yıldız Hollandalı Jayden Oosterwolde, ÇAYKUR Rizespor maçında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve derbide forma giyemeyecek.

Aynı zamanda Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Gençlerbirliği karşısında sarı kartla cezalandırılırsa Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

İki takımda da kart sınırında bulunan başka oyuncu bulunmuyor.

