Altyapıya yoğun ilgi

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de futbol akademisiyle yakından ilgileniyor. Altyapı takımlarının son durumlarını, teknik ekiplerini ve kadrolarını sürekli izleyen Tedesco'nun toplantılar yaptığı belirtildi.
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de futbol akademisiyle yakından ilgileniyor. Altyapı takımlarının son durumlarını, teknik ekiplerini ve kadrolarını sürekli izleyen Tedesco'nun toplantılar yaptığı belirtildi. Tedesco'nun Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak Fenerbahçe'ye geri dönen Tuncay Şanlı ile de bir araya geldiği ve tanıştığı bildirildi.