Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! İşte Tedesco'nun yeni dinamosu

8 numara bölgesine nokta atışı bir takviye düşünen Kanarya, Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir ismi yakın takibe aldı. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan ve bu sezon başında Corendon Alanyaspor'a imza atan Antonio Simoa Muanza ya da bilinen adıyla Maestro için resmi temaslara başlayacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 22 yaşındaki Angolalı orta sahayı çok beğendiği, dinamizmi ve oyun aklıyla takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi.
