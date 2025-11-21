CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! İşte Tedesco'nun yeni dinamosu

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! İşte Tedesco'nun yeni dinamosu

Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Süper Lig'den o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte sarı-lacivertli taraftarların ilgisini çeken o habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 10:02
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! İşte Tedesco'nun yeni dinamosu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kanarya'dan tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. Sarı-lacivertlilerde bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! İşte Tedesco'nun yeni dinamosu

8 numara bölgesine nokta atışı bir takviye düşünen Kanarya, Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir ismi yakın takibe aldı. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan ve bu sezon başında Corendon Alanyaspor'a imza atan Antonio Simoa Muanza ya da bilinen adıyla Maestro için resmi temaslara başlayacak.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! İşte Tedesco'nun yeni dinamosu

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 22 yaşındaki Angolalı orta sahayı çok beğendiği, dinamizmi ve oyun aklıyla takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi.

