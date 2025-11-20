CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!

Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!

Benfica'dan rekor bir bedelle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerde yaşanan bu gelişme sonrası milli futbolcunun da şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 09:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!

Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros., gol sevinçlerinde Harry Potter sevinci yapan Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştü. Şirket, başvuru dilekçesinde "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı.

Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!

Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!

Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında "Harry Potter" film serisinin ikonik müziği olan Hedwig's Themei kullandığı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!

Paylaşılan videolarda ayrıca Harry Potter karakterine benzeyen animasyon figürlerinin, Hogwarts armasının, film sahnelerını andıran dekorların ve kostümlerin yer aldığı görülüyor. Warner Bros, bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu savundu.

Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!


'İZİNSİZ KULLANIM' VURGUSU

Sabah'ta yer alan habere göre Warner Bros., tüm bu unsurların Fikri ve Sinai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'na göre haksız rekabet oluşturduğunu belirtti.

Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!

Warner Bros., mahkemeden futbolcunun Instagram'daki ilgili Reel videosu ile Twitter'daki paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!

Şirket, bu inceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti. Ayrıca, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiği de dilekçede yer aldı.

İdefix
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip!
F.Bahçe'de Boscagli heyecanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe 07:38
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41
Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi 00:41
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 00:41
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 00:41
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 00:41
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 00:41
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... 00:41
Asensio'ya Serie A kancası! Asensio'ya Serie A kancası! 00:41