Kerem Aktürkoğlu'nu şoke eden dava!

Paylaşılan videolarda ayrıca Harry Potter karakterine benzeyen animasyon figürlerinin, Hogwarts armasının, film sahnelerını andıran dekorların ve kostümlerin yer aldığı görülüyor. Warner Bros, bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu savundu.





'İZİNSİZ KULLANIM' VURGUSU



Sabah'ta yer alan habere göre Warner Bros., tüm bu unsurların Fikri ve Sinai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'na göre haksız rekabet oluşturduğunu belirtti.



