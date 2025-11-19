Szymanski Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski şoku yaşanıyor. Polonyalı futbolcu, ülkesinin 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyun dışı kaldı. Sakatlık durumu merak konusu olan Sebastian Szymanski'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. 3 HAFTA YOK Takvim'in haberine göre, yıldız orta sahanın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Szymanski, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini kaçıracak. Polonyalı oyuncu bu sezon 20 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.