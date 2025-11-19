CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Szymanski Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Szymanski Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Polonya'nın Hollanda ile oynadığı maçta sakatlanan Sebastian Szymanski, oyuna devam edememişti. 26 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 11:57
Szymanski Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski şoku yaşanıyor.

Szymanski Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Polonyalı futbolcu, ülkesinin 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyun dışı kaldı.

Szymanski Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Sakatlık durumu merak konusu olan Sebastian Szymanski'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Szymanski Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

3 HAFTA YOK

Takvim'in haberine göre, yıldız orta sahanın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Szymanski Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Szymanski, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini kaçıracak.

Szymanski Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Polonyalı oyuncu bu sezon 20 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

