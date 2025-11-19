CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İrfan Can Kahveci kadroya dönecek mi? Tedesco kararını verdi

İrfan Can Kahveci kadroya dönecek mi? Tedesco kararını verdi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu. Milli yıldızın geleceğilye ilgili sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
İrfan Can Kahveci kadroya dönecek mi? Tedesco kararını verdi

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylardan dolayı kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İrfan Can Kahveci kadroya dönecek mi? Tedesco kararını verdi

Takvim'in haberine göre, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun yönetimle İrfan Can'ın durumunu konuştuğu ve "Ocak ayındaki kampta yeniden değerlendireceğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İrfan Can Kahveci kadroya dönecek mi? Tedesco kararını verdi

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgiler ise yıldız futbolcuya ocak ayında af çıkacağı yönünde.

İrfan Can Kahveci kadroya dönecek mi? Tedesco kararını verdi

Bu sezon Fenerbahçe ile 12 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.

İrfan Can Kahveci kadroya dönecek mi? Tedesco kararını verdi

Güncel verilere göre 6 milyon euro değer biçilen İrfan Can'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

İrfan Can Kahveci kadroya dönecek mi? Tedesco kararını verdi

12

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 378 dakika süre alan İrfan Can skor üretemedi.

