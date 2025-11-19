CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçelileri transferde coşturan Memphis Depay gelişmesi!

Fenerbahçelileri transferde coşturan Memphis Depay gelişmesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerde gündemde yer alan yıldızlardan birisi de Memphis Depay. Son olarak futbolcuyla ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:51
Fenerbahçelileri transferde coşturan Memphis Depay gelişmesi!

Fenerbahçe devre arasında güçlü isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Fenerbahçelileri transferde coşturan Memphis Depay gelişmesi!

Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertlilerde gündemdeki yıldızlardan birisi de Hollandalı futbolcu Memphis Depay.

Fenerbahçelileri transferde coşturan Memphis Depay gelişmesi!

Son olarak futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya temsilcisi Corinthians'tan kendisine verilen sözler tutulmadığı için ayrılmak isteyen Memphis Depay, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

