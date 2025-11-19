Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri: Atalanta'da yaşadığı sorunlar nedeniyle devre arasında takımdan ayrılması beklenen Ademola Lookman'ın Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Football Italia'ya göre Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Ademola Lookman'a talip oldu.
Alfredo Pedulla imzalı haberde, sarı-lacivertlilerin İtalya'da transfer döneminin bitmesinden birkaç gün sonra Nijeryalı yıldız için Atalanta'ya teklifte bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi.
Galatasaray'ın da Lookman'a ilgisinin devam ettiği ve Nijeryalı futbolcunun, vatandaşı Victor Osimhen ile aynı takımda forma giymekten mutluluk duyacağı kaydedildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.