Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Football Italia'ya göre Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Ademola Lookman'a talip oldu.

Alfredo Pedulla imzalı haberde, sarı-lacivertlilerin İtalya'da transfer döneminin bitmesinden birkaç gün sonra Nijeryalı yıldız için Atalanta'ya teklifte bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi.