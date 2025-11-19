CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri: Atalanta'da yaşadığı sorunlar nedeniyle devre arasında takımdan ayrılması beklenen Ademola Lookman'ın Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de yıldız futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 11:15
Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemimnde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların sezon başında da kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman'ın ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

İtalyan basını, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Football Italia'ya göre Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Ademola Lookman'a talip oldu.

Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Alfredo Pedulla imzalı haberde, sarı-lacivertlilerin İtalya'da transfer döneminin bitmesinden birkaç gün sonra Nijeryalı yıldız için Atalanta'ya teklifte bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Galatasaray'ın da Lookman'a ilgisinin devam ettiği ve Nijeryalı futbolcunun, vatandaşı Victor Osimhen ile aynı takımda forma giymekten mutluluk duyacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Öte yandan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için henüz bir teklif yapmadığı da aktarıldı.

Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Ademola Lookman sürprizi! Galatasaray...

İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro.

