Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi taktik ağırlıklı çalışmalarla hazırlanıyor!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı öncesi kuvvet, pas ve taktik çalışmalarından oluşan bir antrenmanla hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 14:47
Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 13'üncü hafta maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Günün antrenmanı, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 20 Kasım'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

