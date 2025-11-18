CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Transferde flaş gelişme! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Transferde flaş gelişme! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o futbolcunun devre arasında Fenerbahçe'ye geri döneceği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 09:23
Transferde flaş gelişme! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe milli ara öncesi son olarak sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Transferde flaş gelişme! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kanarya milli aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu mücadelenin hazırlıklarına devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Transferde flaş gelişme! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

O futbolcunun Fenerbahçe'ye geri döneceği öğrenildi. Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, henüz süre alamadı ve bu nedenle mutsuz.

Transferde flaş gelişme! Yıldız isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Milli takımdaki formasını da kaybeden Hırvat eldivenin İspanyol ekibinden devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi. Liva, ocakta Fenerbahçe'ye geri dönecek. Fenerbahçe'nin şimdiden Hırvat kaleciye yeni bir kulüp aramaya başladığı belirtildi.

