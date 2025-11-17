CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedeso'dan flaş santrfor kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Fenerbahçe milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan santrfor bölgesi için flaş karar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 09:51
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ideal 11'ini büyük ölçüde belirlese de ileri uçta henüz istediği istikrarı yakalayamadı. İtalyan çalıştırıcı, Jhon Duran'ın henüz hazır olmaması Nesyri'nin de düşük performansı nedeniyle bu bölgede zaman zaman Anderson Talisca'yı tercih ediyor.

Milli ara öncesinde oynanan son Kayserispor mücadelesinde de Brezilyalı yıldızı ileri uçta görevlendirmişti. Talisca'nın olduğu senaryoda sahaya 4-1-4-1 dizilimiyle çıkan Tedesco, bu sistemden Rize'de vazgeçmeyecek ve sambacıyı gol ayağı olarak yine santrfor bölgesinde değerlendirecek.

Tedesco'nun Talisca'yı santrfor olarak oynatmasının ana sebeplerinden biri Kayseri karşısında oynanan oyun ve Youssef En-Nesyri'nin Fas Milli Takımı'ndan yorgun olarak dönecek olması... Tedesco, milli arada Talisca'yla özel olarak ilgileniyor.

