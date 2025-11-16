Szymanski durumu merak ediliyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, önceki gün oynanan Polonya-Hollanda maçının 14. dakikasında sakatlandı ve sahadan çıkmak zorunda kaldı. Polonya Milli Takımı'ndan Seba'nın sakatlığı konusunda henüz net bilgi verilmedi. Fenerbahçe'nin Szymanski için detaylı bir sağlık raporu beklediği öğrenildi. Form grafiğini her geçen hafta yükselten 26 yaşındaki maestronun sakatlığı, sarı lacivertli teknik heyeti endişelendirdi.