Fenerbahçe'ye Ada'dan fırsat transferi! Lazio da devrede

Fenerbahçe, orta saha transferi için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin fırsat transferi olarak önüne gelen son isim İngiliz devi Manchester United'dan Kobbie Mainoo oldu.

Daha önceden de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta saha, bu sezon takım değiştirmeye hiç olmadığı kadar daha yakın.