Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye Ada'dan fırsat transferi! Lazio da devrede

Fenerbahçe'ye Ada'dan fırsat transferi! Lazio da devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Manchester United'ın genç yıldızı Kobbie Mainoo, teknik direktör Amorim'den yeterli süre alamadığı için ayrılığa sıcak bakıyor. 20 yaşındaki İngiliz orta saha için Fenerbahçe ve Lazio devrede. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Fenerbahçe'ye Ada'dan fırsat transferi! Lazio da devrede

Fenerbahçe, orta saha transferi için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin fırsat transferi olarak önüne gelen son isim İngiliz devi Manchester United'dan Kobbie Mainoo oldu.

Fenerbahçe'ye Ada'dan fırsat transferi! Lazio da devrede

Daha önceden de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta saha, bu sezon takım değiştirmeye hiç olmadığı kadar daha yakın.

Fenerbahçe'ye Ada'dan fırsat transferi! Lazio da devrede

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Amorim tarafından nadiren kullanılan Mainoo'nun, daha fazla süre almak ve istikrar sağlamak için geçici olarak ayrılmayı kafasına koyduğu biliniyor. Tuttomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'yle birlikte İtalya'dan Lazio, Mainoo için devrede ve nabız yokluyor.

