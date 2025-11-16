CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Lucas Stassin'e kanca! Avrupa devleri peşinde

Fenerbahçe'den Lucas Stassin'e kanca! Avrupa devleri peşinde

Ara transfer için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir isme kancayı taktı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Lucas Stassin'e kancayı taktı. Kanarya'nın 20'lik yıldıza transferde öncelik verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den Lucas Stassin'e kanca! Avrupa devleri peşinde

Fenerbahçe'nin Belçikalı genç golcü Lucas Stassin'i transfer gündemine aldığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in genç golcü için maliyet araştırması yaptığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Lucas Stassin'e kanca! Avrupa devleri peşinde

20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtilirken, genç oyuncu Avrupa'nın birçok dev kulübünün de yakın takibinde bulunuyor...

Fenerbahçe'den Lucas Stassin'e kanca! Avrupa devleri peşinde

Stassin, kariyerine Fransa 2. Lig ekibi Saint Etienne'de devam ediyor ve 30 Haziran 2028 tarihine kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Belçika U21 takımıyla da dikkat çeken golcü, 12 maçta 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Lucas Stassin'e kanca! Avrupa devleri peşinde

Takvim'de yer alan habere göre; ocak ayı transfer döneminde potansiyel bir hamle olarak öne çıkan Stassin, Fenerbahçe yönetiminin transfer gündeminde öncelikli isimlerden biri olarak yer alıyor.

Fenerbahçe'den Lucas Stassin'e kanca! Avrupa devleri peşinde

Genç golcünün potansiyeli ve üst düzey özellikleri, teknik heyetin uzun vadeli planları için büyük önem taşıyor.

