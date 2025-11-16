Fenerbahçe'den Lucas Stassin'e kanca! Avrupa devleri peşinde

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin Belçikalı genç golcü Lucas Stassin'i transfer gündemine aldığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in genç golcü için maliyet araştırması yaptığı gelen bilgiler arasında.

20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtilirken, genç oyuncu Avrupa'nın birçok dev kulübünün de yakın takibinde bulunuyor...