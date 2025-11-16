Fenerbahçe'den Lucas Stassin'e kanca! Avrupa devleri peşinde

Ara transfer için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir isme kancayı taktı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Lucas Stassin'e kancayı taktı. Kanarya'nın 20'lik yıldıza transferde öncelik verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Belçikalı genç golcü Lucas Stassin'i transfer gündemine aldığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in genç golcü için maliyet araştırması yaptığı gelen bilgiler arasında.
20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtilirken, genç oyuncu Avrupa'nın birçok dev kulübünün de yakın takibinde bulunuyor...
Stassin, kariyerine Fransa 2. Lig ekibi Saint Etienne'de devam ediyor ve 30 Haziran 2028 tarihine kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Belçika U21 takımıyla da dikkat çeken golcü, 12 maçta 5 gol kaydetti.
