UEFA Fenerbahçe maçındaki pankarttan dolayı Viktoria Plzen'e ceza verdi

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaştığı maçta ev sahibi ekip taraftarları, "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı açarak büyük tepkiye neden olmuştu. UEFA, Çekya temsilcisine ceza verdi.

14 Kasım 2025 Cuma 15:02
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaştığı maçta ev sahibi ekip taraftarları, "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı açmıştı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu pankartla ilgili cezayı açıkladı.

UEFA, Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi. Söz konusu stadyumun bir bölümünün kapatılması kararı ise 2 yıllık gözetim süresi verilerek askıya alındı.

UEFA, Fenerbahçe'ye ise bu maçta yaşananlarla ilgili olarak toplamda 78 bin euro ceza verdi.

UEFA Fenerbahçe'ye verilen cezaları kalem kalem şöyle açıkladı:

"- Fenerbahçe SK'ya 15.000 Avro para cezası verilmesi ve Fenerbahçe SK'nın taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle bir sonraki (1) UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmasının yasaklanması . Deplasman taraftarlarına bilet satma yasağı , mevcut karar tarihinden itibaren iki (2) yıllık bir deneme süresi boyunca askıya alınmıştır .

- Fenerbahçe SK'ya zarar verme fiillerinden dolayı 15.500 avro para cezası verilmesi.

- Fenerbahçe SK'nın, taraftarlarının verdiği zararların, yani hasarlı koltuklar ve duvara yazılan yazıların tazmini için 30 gün içinde ev sahibi kulüp olan Viktoria Plzeň ile iletişime geçmesi.

- Fenerbahçe SK'ya havai fişek yakma suçundan 15.000 avro para cezası verilmesi.

- Fenerbahçe SK'ya cisim attığı için 25.000 avro para cezası verilmesi.

- Fenerbahçe SK'ya takımının uygunsuz davranışlarından dolayı 8.000 avro para cezası verilmesi."

