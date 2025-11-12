Fenerbahçe Arsavev deplasmanda Hakkarigücü'nü mağlup etti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta maçında Fenerbahçe Arsavev, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Zeynep Kerimoğlu'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe Arsasev, 75. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan müsabakayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.