CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Arsavev deplasmanda Hakkarigücü'nü mağlup etti

Fenerbahçe Arsavev deplasmanda Hakkarigücü'nü mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Arsavev, konuk olduğu Hakkarigücü'nü 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 17:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Arsavev deplasmanda Hakkarigücü'nü mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta maçında Fenerbahçe Arsavev, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Zeynep Kerimoğlu'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe Arsasev, 75. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan müsabakayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.

F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"
DİĞER
Kenan Yıldız'ın yanına bir milli oyuncu daha! İtalyanlar bomba iddiayı duyurdu...
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Dursun Özbek: Bahis oynayanlar...
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı 16:31
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 16:10
Oscar hastaneye kaldırıldı Oscar hastaneye kaldırıldı 15:48
F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü 15:21
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında... Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında... 14:56
PFDK kararları açıklandı! Ersin ve Necip... PFDK kararları açıklandı! Ersin ve Necip... 14:34
Daha Eski
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" 14:06
Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... 13:55
Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi 13:23
Benfica - Twente maçı canlı izleme bilgileri! Benfica - Twente maçı canlı izleme bilgileri! 11:51
Galatasaray Lizbon'un yıldızının peşinde! Galatasaray Lizbon'un yıldızının peşinde! 11:49
Jasikevicius'un sözleşmesi uzatılacak mı? Açıklama geldi Jasikevicius'un sözleşmesi uzatılacak mı? Açıklama geldi 11:32