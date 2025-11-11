CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig'de şampiyon kim olacak?

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk yarışı yeniden kızıştı. Sezon sonunda hangi takımın şampiyon olacağı merak konusu haline gelirken yapay zekadan dikkat çeken tahmin geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 09:38
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe ise sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelelerin ardından zirve yarışı yeniden kızıştı.

Son olarak Euroclubindex adlı sitede yapay zekadan şampiyonluk tahmini yapıldı. İşte ortaya çıkan sonuç:

5- SAMSUNSPOR 0.1%

4- BEŞİKTAŞ 0.1%

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
