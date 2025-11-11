Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig'de şampiyon kim olacak?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe ise sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Bu mücadelelerin ardından zirve yarışı yeniden kızıştı. Son olarak Euroclubindex adlı sitede yapay zekadan şampiyonluk tahmini yapıldı. İşte ortaya çıkan sonuç: